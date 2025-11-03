رعى وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الحفل السنوي للجامعة، وتخريج (374) طالباً وطالبة من (11) دولة عربية من الدفعة (43)، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان كلمة خلال الحفل رفع فيها باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على ما تلقاه الجامعة من رعاية واهتمام من القيادة الحكيمة، وعلى دعم وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وبيّن أن الجامعة تعتز بما قدّمته من خدمات علمية وتعليمية منذ تأسيسها عام 1978، استفاد منها عشرات الآلاف من العاملين في وزارات الداخلية العربية، مؤكداً أن الجامعة من خلال خطتها الإستراتيجية الجديدة 2029، عازمة على المضي قدماً في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى أن تكون ضمن أوائل الجامعات الأمنية على المستوى الدولي.

من جانبها ألقت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب كلمة بيّنت فيها أنه منذ عام 2009 عملت الجامعة والمنظمة على التصدي لأهم التحديات في مجالي الهجرة وإدارة الحدود، وتم إنشاء المركز العربي للتعاون الفني في مجال الهجرة وإدارة الحدود في رحاب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حتى أصبح مركزاً للابتكار والتميز.

وأكدت أن الفعاليات الدولية التي نُظّمت بين الجامعة والمنظمة، والأوراق البحثية، وبرامج بناء القدرات المنفذة، أسهمت في إرساء معيار عالمي لإدارة الهجرة ببصيرة وعزم راسخين.

وأعلنت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انطلاق المرحلة الثانية من المركز المشترك ـ التزام لمدة 4 سنوات لتعميق التعاون وتوسيع نطاقه، مشيرة إلى أن هذه المرحلة ستركز على توسيع برامج التدريب، وتعزيز البحث المتقدم، وبناء شراكات أقوى مع الجهات الإقليمية والدولية.

وكرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الحفل، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السابق الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي، نظير ما قدّمه من جهود وإسهامات بارزة في تطوير مسيرة الجامعة.

وعبّر الخريجون في كلمة لهم عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على رعايته وحضوره حفل تخرجهم، وما يوليه من دعم واهتمام لمسيرتهم التعليمية، ثم أُعلنت نتائج الخريجين، وتلتها مسيرة الطلبة.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً عن مسيرة الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والأمنية، وما حققته من شراكات علمية ومبادرات نوعية على المستويين العربي والدولي.

بعد ذلك، التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عددٌ من الأمراء وكبار المسؤولين.