التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

واطلع أمير جازان على أبرز أعمال المركز ومشاريعه التنموية والتطويرية، الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات بما يحقق الازدهار والتنمية المستدامة.

وتمت مناقشة التعاون واستمرار التنسيق البنّاء بين المركز وإمارة المنطقة لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات ولاة الأمر، ورؤية المملكة 2030.

وأعرب المهندس إبراهيم السلطان عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة ونائبه على اهتمامهما ودعمهما لأعمال المركز، وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.