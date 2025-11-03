توقع وزير السياحة أحمد الخطيب صدور التأشيرة الخليجية الموحدة العام القادم 2026، وقال خلال مشاركة في منتدى بوابة الخليج الاستثماري بالعاصمة البحرينية المنامة إن هذا التقدم جاء بعد 4 سنوات فقط من العمل المشترك بين دول الخليج.

وأشار وزير السياحة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولاً تاريخياً في قطاع السياحة، ما يجعلها ركيزة موازية للنفط والتجارة، بفضل الثقافة الخليجية العريقة وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الآمنة.

وذكر وزير السياحة السعودي أن 4 ناقلات خليجية كبرى نقلت العام الماضي نحو 150 مليون راكب، منهم 70 مليوناً فقط زاروا دول الخليج، ما يُبرز فرصة كبيرة لتعزيز الربط وتكامل الوجهات بين الدول الأعضاء.

وأشار الخطيب إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في فتح آفاق واسعة للسياحة والترفيه والثقافة، لافتاً إلى أن السعودية تجاوزت مستهدفها السابق البالغ 100 مليون زائر سنوياً، لترفع الهدف الجديد إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، بينهم 100 مليون زائر محلي، و50 مليون زائر دولي.

وبيّن الخطيب أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 3٪ في عام 2019 إلى 5٪ في عام 2024، مع سعي المملكة للوصول إلى المتوسط العالمي البالغ 10٪، مؤكداً أن البحرين تجاوزت هذا المعدل بالفعل.

كما كشف أن استثمارات القطاع منذ إطلاق الرؤية تجاوزت 300 مليار دولار، نصفها من القطاع الخاص، الذي وصفه بالشريك المكافئ لصندوق الاستثمارات العامة في تطوير المشاريع الكبرى، مثل مشروع وسط جدة. ولفت إلى أن 50 منتجعاً في مشروع البحر الأحمر ستكون جاهزة بحلول 2030، منها 12 دخلت التشغيل حالياً، إضافة إلى إطلاق مدينة «سيكس فلاغز» الترفيهية في ديسمبر القادم، مشيراً إلى تسارع وتيرة افتتاح المشاريع السياحية في السنوات الخمس القادمة.

وأوضح الخطيب أن السعودية وسّعت نطاق التأشيرة السياحية لتشمل المقيمين في دول الخليج وعائلاتهم بإجراءات إلكترونية لا تتجاوز دقيقتين، مع تشجيع زوار العمرة على تمديد رحلاتهم لزيارة دول مجلس التعاون الأخرى.