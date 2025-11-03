بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية رحمها الله.

وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية- رحمها الله- حرم الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق- رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية رحمها الله.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية- رحمها لله- حرم الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق- رحمه الله-، وأبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، أنه سميع مجيب».