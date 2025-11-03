أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة CBS أنه سيتدخل في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، قائلاً: «سأكون مشاركاً في ذلك لمساعدته قليلاً».

يأتي هذا التصريح في سياق تدخلات متكررة من ترمب في النظام القضائي الإسرائيلي والشؤون الداخلية، خصوصا مع استمرار محاكمة نتنياهو، بحسب موقع «أكسيوس».

ترمب يدعم نتنياهو بقوة

ووصف ترمب نتنياهو بأنه «رجل موهوب جداً» ونوع القائد الذي تحتاجه إسرائيل في أوقات الحرب، وقال للمذيعة نورا أودونيل: «لا أعتقد أنهم يعاملونه بشكل جيد، هو تحت المحاكمة بسبب بعض الأمور، ولا أعتقد أنهم يعاملونه بشكل جيد».

وأضاف: «سنشارك في ذلك لمساعدته قليلاً، لأنني أعتبر الأمر غير عادل للغاية».

خطاب ترمب أمام الكنيست

وخلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، انحرف ترمب عن النص المعد ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العفو عن نتنياهو، الذي يواجه ثلاث تهم فساد.

وقال ترمب آنذاك، مشيراً إلى الهدايا المزعومة في إحدى القضايا: «سيجار وشمبانيا، من يهتم بهذا الهراء؟»، وأفاد ترمب لاحقاً للصحفيين بأن نتنياهو هو من طلب منه رفع الموضوع في الخطاب.

كما دعا ترمب في سلسلة منشورات على منصة «تروث سوشيال» في يونيو الماضي إلى إلغاء المحاكمة كلياً.

محاكمة نتنياهو

ويواجه نتنياهو تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، يُتهم بقبول هدايا تزيد قيمتها على 200 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء، ومنح امتيازات تنظيمية بقيمة مئات الملايين من الدولارات لملياردير في مجال الاتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية، وامتدت المحاكمة على مدى أربع سنوات، جزئياً بسبب تكتيكات التأجيل القانونية المتكررة من جانب نتنياهو.

كما اتهم رئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رئيس الوزراء بمحاولة استخدام صلاحياته التنفيذية لعرقلة القضية.

في المقابلة نفسها، اعترف ترمب بأنه «كان عليه دفع نتنياهو وقليلاً في اتجاه أو آخر» لإبرام صفقة السلام في غزة، وأضاف: «لم تعجبني بعض الأمور التي فعلها، ورأيتم ما قمت به حيال ذلك».

ترمب يدافع عن اتفاق وقف إطلاق النار

وقال ترمب إن وقف إطلاق النار في غزة «صلب» وليس هشاً، رغم التحديات الخطيرة التي يواجهها، كما أفاد للصحفيين على متن طائرة «إير فورس وان» يوم الأحد بأن حماس أعادت جثمان الرهينة الإسرائيلي-الأمريكي عمر نيوترا إلى إسرائيل، بالإضافة إلى رفات رهينتين إسرائيليتين أخريين.