عند الواحدة ظهراً.. تعرف على مدلولات صافرات الإنذار ومستوى الخطورة

تطلق عند الواحدة ظهراً المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الإثنين) (3 نوفمبر 2025) صافرات الإنذار الثابتة في مناطق الرياض وتبوك ومكة المكرمة، بالتزامن مع اختبارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر في جميع مناطق المملكة.

وتشمل التجربة تشغيل صافرات الإنذار في محافظات منطقة تبوك، إضافة إلى محافظتي جدة وثول بمنطقة مكة المكرمة ومحافظات الدرعية، والخرج، والدلم بمنطقة الرياض.

وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي ورفع جاهزية السكان للاستجابة للتنبيهات الرسمية عند حدوث الحالات الطارئة، والتأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وقدرتها على تنبيه السكان.

وسيتم بث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند الساعة 1:00 ظهرًا، ثم نغمة الإنذار الوطني عند الساعة 1:10 ظهرًا، يلي ذلك تشغيل صافرات الإنذار الثابتة في المناطق المحددة عند الساعة 1:15 ظهرًا.

وتتضمن التجربة تنفيذ اختبارات في جميع مناطق المملكة على المنصة الوطنية للإنذار المبكر، وذلك عبر خدمة البث الخلوي بإرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة إلى الهواتف المتنقلة، بالتزامن مع تشغيل صافرات الإنذار في المناطق المستهدفة.

وأكد الدفاع المدني مواعيد تجربة صافرات الإنذار عند1:00 ظهرًا: رسائل تحذيرية بنغمة السلوك الجديد.

و عند 1:10 ظهرًا: رسائل بنغمة الإنذار الوطني.

والأخيرة عند 1:15 ظهرًا: تشغيل صافرات الإنذار الثابتة.

اختبار المنصة الوطنية (جميع مناطق المملكة): إرسال رسائل تحذيرية مميزة عبر البث الخلوي.

وتدل معاني صافرات الإنذار الثلاث:

النغمة الأولى: قرب وقوع الخطر وهي نغمة ثابتة متقطعة تستمر لمدة 60 ثانية.

النغمة الثانية: وقوع الخطر وهي نغمة مموجة تستمر لمدة 60 ثانية.

النغمة الثالثة: زوال الخطر وهي نغمة مستمرة تستمر لمدة 60 ثانية.