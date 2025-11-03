GmwLNZPS6wiI1TMTRvlcvW15KFWobCIU8nKMZwbk
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع الجهات المعنية بجاهزية منظومة الحج من إجراءات ومشاريع وخدمات، لاستعراض آخر المستجدات حيال ترتيبات وخطط الجهات لحج عام 1447هـ.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لجميع الجهات على التعاون الذي لمسه بينها، مؤكداً ضرورة تكامل الجهود والتنسيق الدائم فيما بينها بما يضمن تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة لتقديم كل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم في يسر وطمأنينة.

وتخلل الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بحالة مؤشرات رفع الجاهزية ومخرجات ورش العمل التي عُقدت في هذا الخصوص والهادفة إلى تعزيز الاستعداد المبكر لحج هذا العام.

