استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، بمقر الوزارة في العاصمة الأردنية عمّان أمس، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين، لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال اللقاء رحّب الأمين العام، بسفير السعودية، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهماته الدبلوماسية.

من جهته، أعرب الأمير منصور بن فرحان، عن شكره وتقديره للأمين العام على استقباله، مؤكداً مواصلة العمل لدعم وتوثيق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

