البيئة مسؤولية مشتركة تعزز التعاون بين الأمم

«مبادرة زراعة الأشجار» تجسّد عمق العلاقات بين الشعبين

أطلقت السفارة السريلانكية برنامجها البيئي «مبادرة زراعة الأشجار» في منتزه الأحساء الوطني بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار احتفال السفارة بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سريلانكا والمملكة.

وقال السفير السريلانكي لدى المملكة أمير أجود، لـ«عكاظ»، إن المبادرة تمثل رمزاً حياً للصداقة العميقة بين الشعبين، وتجسيداً للتعاون المشترك في مواجهة التحديات البيئية، مؤكداً أن الأشجار «ليست مجرد غطاء أخضر، بل هي جسر من الأمل يمتد بين الأجيال، ويعكس التزام البلدين تجاه الاستدامة والعمل المناخي.

وأضاف السفير أجود: «نحن فخورون بأن نشارك المملكة رؤيتها الطموحة 2030، ومبادرتها الرائدة «السعودية الخضراء»، التي تلهم العالم أجمع في سعيها لزراعة 10 مليارات شجرة، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للإنسان والكوكب».

يشار إلى أن الفعالية، شهدت مشاركة عدد من أعضاء السفارة وعائلاتهم، وأفراد من الجالية السريلانكية في الدمام والجبيل، الذين حرصوا على غرس الأشجار بأيديهم، في أجواء احتفالية عكست روح التعاون والمحبة.

وأشار السفير أجود، إلى أن هذه الفعالية تمثّل محطة جديدة في سلسلة المبادرات التي بدأتها السفارة عام 2024 في العاصمة الرياض، عندما زرعت الأشجار في 5 منتزهات مختلفة، بالتعاون مع أمانة الرياض، مضيفاً أن السفارة ستواصل تنظيم مثل هذه البرامج في مناطق أخرى من المملكة خلال الفترة القادمة، تعزيزاً للعلاقات الثنائية، ودعماً للجهود الوطنية في حماية البيئة ومكافحة التصحر».

واختتم السفير حديثه لـ«عكاظ» قائلاً: «نغرس اليوم أشجاراً تحمل في جذورها معاني الوفاء والصداقة، وتنمو في ظلالها قيم التعاون بين بلدينا العزيزين».