أطلق برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين خدمة إلكترونية تُمكّن المستفيدين من رفع شكوى مالية عند وجود نقص أو انقطاع كلي في مبلغ الدعم الشهري، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تهدف الخدمة إلى ضمان دقة الصرف المالي واستكمال المستحقات النظامية، ضمن منظومة رقمية شاملة ترتكز على الموثوقية والشفافية في معالجة الحالات الفردية.

ويتيح البرنامج تقديم الشكوى باتباع سلسلة من الخطوات تبدأ بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار «برامج الدعم الخاصة بي»، فالانتقال إلى «الدفعات المالية»، وبعدها النقر على «تقديم شكوى»، وتحديد نوعها سواء «دفعة ناقصة» أو «صفرية»، مع إمكانية إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب بعد تأكيده إلكترونياً.

ويُعد هذا الإجراء أحد أدوات التحسين المستمر في كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي، حيث تتيح المنصة متابعة حالة الشكوى إلكترونياً حتى اكتمال المعالجة المالية، بما يعزز الثقة بين المستفيد والجهة المشغّلة للبرنامج، ويرسّخ مفهوم العدالة الرقمية في توزيع الدعم.