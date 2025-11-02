أوباما يهاجم ترمب مجدداً: الديمقراطية الأمريكية في خطر

في جولة انتخابية ساخنة سبقت انتخابات التجديد النصفي، عاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى الواجهة السياسية بخطاب حاد ضد الرئيس الحالي دونالد ترمب، محذراً من أن «الفوضوية التي يبثها ترمب تهدد أسس الديمقراطية الأمريكية».

وأطل أوباما من على منصة جماهيرية في فيرجينيا ثم نيوجيرسي، حيث شارك في دعم مرشحي الحزب الديموقراطي لحكام الولايات، في وقت يرى فيه المراقبون أن هذه الانتخابات ستكون مؤشراً مبكراً على موازين القوى لعام 2026.

وقال أوباما، البالغ 64 عاماً، أمام حشد كبير إن الأمريكيين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، متسائلاً ما إذا كانوا «مستعدين للمخاطرة بانتخاب ترمب مجدداً»، في إشارة إلى الوعود الاقتصادية التي لم تتحقق خلال فترة رئاسته السابقة.

وفي موقف أثار تصفيق الحضور، وجّه أوباما سؤالاً ساخراً للجمهور: «هل تحسن أي شيء فعلاً منذ عهد ترمب؟»، قبل أن يجيب بنفسه: «بالتأكيد لا، لأننا جميعاً ندفع ثمن الفوضى التي زرعها».

وتأتي هذه التصريحات في ظل حملة انتخابية محتدمة بين الجمهوريين والديموقراطيين، تتخللها قضايا التضخم، وأمن الحدود، والعدالة الاجتماعية، فيما يواصل ترمب استغلال المنصات الرقمية لحشد مؤيديه استعداداً لمعارك انتخابية قادمة.