حددت وزارة التعليم ضوابط واشتراطات ترشّح المعلمين والمعلمات لدراسة الماجستير في اللغة الصينية لتدريس غير الناطقين، بها للعام الدراسي 1447هـ - 1448هـ، ويستمر حتى التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى الجاري.

وبينت الوزارة أن الضوابط تتمثل في ألا يزيد عمر المرشح عند التقديم على 40 عاماً، وألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن ثلاث سنوات، وأن يكون المرشح حاصلاً على الرخصة المهنية معلم ممارس، معلم متقدم ورتبة معلم خبير، وألا يقل التقدير الدراسي في مرحلة البكالوريوس للمرشح عن جيد، وألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي للمرشح عن ممتاز خلال السنتين الماضيتين، وألا يكون المرشح أخلّ بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفاً في قضية قائمة أو منظورة، وأن يتعهد المرشح بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العامة المختلفة وفق احتياج الوزارة، والعمل مدة تعادل مدة ابتعاثه، وألا يكون المرشح قد حصل على قرار ابتعاث أو إيفاد سابق ثم انسحب منه أو اعتذر عنه أو تم إنهاؤه خلال فترة عمله، وأن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية العامة التابع لها، والمقابلة النهائية في الوزارة، وأن يجتاز الدورة التأهيلية في اللغة الصينية قبل الالتحاق بالبرنامج، وأن يجتاز المرشح اختبار تقييم تجانس الثقافات.