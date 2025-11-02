سجّلت أعداد الأطباء السعوديين المبتعثين والخريجين في التخصصات الصحية والطبية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ارتفاعات قياسية، إذ بلغ الإجمالي التراكمي للأعوام 2020 - 2025 في كلتا الدولتين 8,036 طبيباً ومبتعثاً؛ منها 6,052 في الولايات المتحدة الأمريكية و1,984 في كندا، مما يعكس الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتفانيها في تطوير الخدمات الطبية والاستثمار في رأس المال البشري.

وسجّلت أعداد الخريجين في كندا نمواً قياسياً بنسبة تقارب 256% بوصول عدد المتوقع تخرجهم في عام 2025 إلى 606، مقارنة بـ170 خريجاً في عام 2020، في حين سجّلت أعداد الخريجين المتوقعين في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025 ارتفاعاً ليصل إلى 1,847، بنسبة زيادة بلغت نحو 62.02% مقارنة بـ1,140 خريجاً في عام 2020.

وعزت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمشرف على دول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني عبدالعزيز البيز، هذه الأرقام إلى استمرار دعم القيادة الرشيدة، واستثمارها في رأس المال البشري الصحي، وتوسيع الشراكات الأكاديمية مع الجامعات العالمية، بما يرفد القطاع الصحي بكفاءات وطنية مؤهلة، ويساند تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية.