التطبيق اليوم.. فسح إلزامي مسبق لأدوية المسافرين المحتوية على مواد مخدّرة

بدأت السعودية رسميًا اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، تطبيق قرار إلزام جميع المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها بالحصول على إذن فسح مسبق للأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية قبل دخولها أو مغادرتها، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ».

توحيد الإجراءات في المنافذ

وأوضحت الهيئة في تعميم رسمي أن الإجراء الجديد يأتي لتوحيد الضوابط التنظيمية وضمان سلامة الإجراءات المتبعة في جميع منافذ المملكة، وذلك تنفيذًا لتعميم صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتفعيلًا للائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

إفصاح مسبق قبل السفر

وبموجب القرار، يُلزم المرضى أو من ينوب عنهم بالإفصاح المسبق عن الأدوية المقيدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الخطوات النظامية للحصول على موافقة الفسح اللازمة قبل موعد السفر، بما يتيح لهم حمل هذه الأدوية بشكل نظامي.

تعزيز الأمن الصحي

ويهدف هذا التنظيم إلى إحكام الرقابة على دخول وخروج المواد الخاضعة للرقابة والتأكد من اقتصار استخدامها على الأغراض الطبية المشروعة، إضافةً إلى حماية المجتمع وتعزيز منظومة الأمن الصحي في المملكة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

خطوات الفسح الإلكتروني

وبيّنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن التقديم يتم عبر منصتها الإلكترونية «نظام الأدوية المقيّدة»، حيث يمكن للمسافرين إنشاء حساب وتعبئة البيانات المطلوبة وتقديم المستندات مثل الوصفة أو التقرير الطبي وصورة الدواء وإثبات الهوية. كما تتيح الخدمة إضافة أكثر من دواء واحد وإدخال تفاصيل دقيقة حول الاسم التجاري والمادة الفعالة والتركيز والكمية، مع متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إصدار الموافقة النهائية.