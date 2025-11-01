المملكة تفوز برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)

في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالريادة فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لتقود أكبر تجمع عالمي يضم أكثر من 195 جهازاً رقابياً من مختلف دول العالم.

وجاء هذا الفوز خلال أعمال الجمعية العامة الـ25 للمنظمة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في كفاءة المملكة وريادتها في مجالات الشفافية والمراجعة المالية وحوكمة الأداء.

كما نالت المملكة جائزة «الإنتوساي للمستقبل»، تقديراً لدورها المؤثر في تطوير منظومة الرقابة المالية والمحاسبة وصناعة مستقبل المراجعة حول العالم من خلال مبادراتها المتقدمة في التحول الرقمي وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق المالي.

وأكد الديوان العام للمحاسبة أن هذا الفوز يمثل محطة تاريخية تعزز مكانة المملكة كمرجع عالمي في تطوير الأجهزة الرقابية، ويجسد التزامها بمبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وستتولى المملكة خلال فترة رئاستها قيادة جهود المنظمة نحو تطوير أدوات المراجعة الحديثة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الرقابة المالية إلى جانب دعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية وبناء قدراتها لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المال العام.

هذا الإنجاز يأتي استمراراً لمسيرة الإصلاح المالي والرقابي التي تشهدها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأكيداً على مكانة المملكة الريادية في المنظمات الدولية ومساهمتها في صياغة مستقبل الحوكمة المالية عالمياً.