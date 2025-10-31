أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، و الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، و الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الأمير خالد بن سعود بن خالد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والفريق الركن قائد القوات الجوية الملكية السعودية تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد، و الأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، و الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، و محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، و مساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، و الأمير فيصل بن خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، و الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة معه عددٌ من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.