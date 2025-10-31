الرياض والمدينة تنضمان لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود انضمام مدينتي الرياض والمدينة المنورة رسميًا إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، في خطوة تعكس ازدهار المشهد الثقافي والإبداعي في المملكة ضمن مسار رؤية السعودية 2030.

وجاءت الرياض ضمن المدن المبدعة في مجال التصميم، بينما حجزت المدينة المنورة مكانها في مجال فنون الطهي، لتواصلا مسيرة المدن السعودية التي نالت اعتراف المنظمة الدولية في السنوات الأخيرة.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إن المدن المنضوية تحت الشبكة «رائدة في قدرتها على تسخير الإبداع لخدمة التنمية الحضرية»، مشيرة إلى أن الإبداع أصبح اليوم ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في المدن حول العالم.

وانضمت الأحساء عام 2015 إلى الشبكة في مجال الحرف والفنون الشعبية، تلتها بريدة عام 2021 في مجال فنون الطهي، لتؤكد المملكة حضورها الثقافي المتنوع في قائمة المدن العالمية المبدعة.

وتُعد شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو منصة دولية تضم مدنًا حول العالم تميّزت بتسخير التنوع الثقافي والإبداع الصناعي كركائز للتنمية المستدامة. وتشمل الشبكة سبعة مجالات رئيسية هي: الحرف والفنون الشعبية، والتصميم، والأدب، وفنون الطهي، والفنون الإعلامية، والموسيقى، والأفلام.

وتهدف الشبكة إلى تعزيز التعاون بين المدن المبدعة وتبادل الخبرات ودعم الصناعات الثقافية، إلى جانب تمكين المبدعين وتوسيع الفرص أمامهم في شتى القطاعات، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وابتكارًا وتواصلاً إنسانيًا.