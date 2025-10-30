6 ميداليات تحصدها المملكة في مسابقة المهارات الخليجية 2025 بالدوحة

سجّل المشاركون من المملكة حضوراً بارزاً في مسابقة المهارات الخليجية 2025 التي اختتمت فعالياتها اليوم في دولة قطر، حيث نالوا 6 ميداليات في مختلف المهارات التقنية والمهنية، شملت الميداليتين الذهبيتين في «الروبوتات» و«الروبوتات صغار»، والفضية في «اللحام»، و3 ميداليات برونزية في «التصميم الجرافيكي» و«الإلكترونيات» و«الكهرباء».

وأشاد نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي بالمستوى الذي أظهره المشاركون السعوديون في المسابقة، مؤكداً أن ما حققوه يعكس تميز الشباب السعودي وقدرتهم على المنافسة إقليمياً ودولياً، ويجسد الدعم المستمر الذي توليه المملكة لتطوير المهارات الوطنية وصقل قدرات الشباب في مختلف المجالات التقنية والمهنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح المسؤول الأول عن الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية المهندس عبدالله الدحيلان أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لبرامج التدريب والتأهيل التي نفذتها الأمانة العامة، مشيراً إلى أن النتائج المتحققة تؤكد جاهزية الكفاءات الوطنية وقدرتها على تمثيل المملكة في المنافسات الإقليمية والدولية.

وشهد الحفل الختامي حضور القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر أحمد بن حضيري العنزي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في المسابقة.

وجسدت مشاركة المتسابقين السعوديين في المسابقة حضوراً وطنياً مشرفاً في مجالات المهارات التقنية والمهنية، عكست مستوى الإتقان والكفاءة، وأسهمت في تعزيز موقع المملكة ضمن منظومة التميز والابتكار في دول مجلس التعاون.