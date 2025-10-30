التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك يرافقه عدد من قيادات الشركة.

واطّلع خلال اللقاء على عرضٍ موجزٍ عن مشروعات الشركة الجاري تنفيذها، والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء في مختلف محافظات المنطقة.

وأكّد أمير جازان على أهمية مضاعفة الجهود في تنفيذ المشروعات الحيوية، ومواصلة العمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لأعمال ومشروعات الشركة في جازان.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان وليد بن سلطان الصنعاوي، والرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان المهندس عبدالإله إدريس.