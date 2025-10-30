تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم الأحد القادم 11 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 2 نوفمبر 2025، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة، حيث سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة صباحًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن العمل بالدوام الشتوي سيستمر حتى 29 شعبان 1447هـ الموافق 17 فبراير 2026م، ليبدأ بعده تطبيق توقيت الدوام في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الإدارة اعتمدت مسبقًا مواعيد الدوام المدرسي للعام الدراسي الحالي (1447 – 1448هـ) لتشمل فترات الدوام الصيفي والشتوي ودوام شهر رمضان.

وأكد الثميري، أن تحديد مواعيد الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى، يهدف إلى تنظيم اليوم الدراسي بما يتناسب مع ظروف الطقس وضمان انضباط العملية التعليمية، متمنيًا لجميع منسوبي المدارس والطلاب والطالبات فصلًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتميّز.