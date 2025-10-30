رابطة العالم الإسلامي تدين القصف الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي تجدد القصف الوحشي لجيش حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن خسائر مؤلمة في صفوف المدنيين الأبرياء.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذه الهجمات الغادرة، التي نفذتها قوات حكومة الاحتلال على قطاع غزة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا فضيلته على الضرورة الملحة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إلزام حكومة الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار، ووضع حد لانتهاكاتها الممنهجة في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.