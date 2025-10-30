برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشّن نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، أمس، فعاليات موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة، تحت شعار «يد تغرس.. وأرض تزدهر».

وأطلق، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس وليد آل دغيس، ومدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عادل الطياري، الموسم بزراعة شجرة الرَّنَف المحلية، التي تمتاز إلى جانب أنها معمّرة وسريعة النمو، بأزهارها متعددة الألوان ورائحتها العطرية الفوّاحة، وتُزهر في فصل الربيع وتدوم أزهارها نحو 3 أشهر، كما تتميّز بقدرتها على تحمّل مختلف الأحوال المناخية، والنمو في البيئات الجبلية والساحلية والصحراوية.

ويتزامن موسم التشجير مع جهود البرنامج الوطني للتشجير وصولاً لتعزيز الاستدامة البيئية، وتشجيع مشاركة المجتمع في مبادرات الغرس والمحافظة على البيئة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيعاً لتحقيق ذلك أسهمت الجهود في زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة بواقع 300 نوع نباتي في محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويأتي الموسم امتداداً للجهود الوطنية الداعمة لمستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، من خلال تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتشجيع زراعة النباتات المحلية الملائمة، ورفع الوعي البيئي بالممارسات السليمة، وتعزيز ثقافة التطوع والتكامل بين مختلف القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.