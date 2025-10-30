ضمن المرحلة الثالثة من مسار «قادة الإعلام»، في سنغافورة وبمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية وذلك بالتعاون مع جامعة (NUS) المصنفة في المرتبة الثامنة عالميًّا والأولى آسيويًّا وفق تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025م. تواصل أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام، تنفيذ برنامجها التدريبي الدولي «التحوّلات في المشهد الإعلامي العالمي.

واستهل البرنامج أجندته بمناقشة مستقبل المشهد الإعلامي العالمي، وأبعاد التحول الإعلامي الشامل، مرورًا بطرح منهج متكامل للابتكار في بيئة الإعلام المتجددة، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من التجارب الإعلامية الدولية والدروس المستفادة منها لتطوير الممارسات في القطاع. وتضمن البرنامج ورشا تفاعلية حول القيادة الأخلاقية لبناء الثقة وتعزيز الشمول الإعلامي، وعالم الذكاء الاصطناعي بالإعلام، إضافةً إلى جلسات تدريبية تُركّز على مهارات القطاع المستقبلية الأساسية.

وتفاعل المشاركون في حوارات مع نخبة من المتحدثين الدوليين لاستعراض التجارب القيادية حول العالم، ليُختتم البرنامج بجلسة لاستخلاص الدروس وتبادل الخبرات، مما يعزز نقل المعرفة وترسيخ المهارات القيادية.

ويُعد البرنامج خطوة نوعية ضمن مسار «قادة الإعلام»، الهادف إلى إعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة التطورات العالمية وقيادة التحول في المشهد الإعلامي، لتعزيز حضور المملكة عالميًا والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.