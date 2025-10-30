بدعوة من وزير الصحة فهد الجلاجل، عُقد لقاء ثنائي بين وزير الصحة في باكستان مصطفى كمال ووزير الصحة في أفغانستان مولوي نور جلال جلالي.

وجرى خلال اللقاء المشترك، الذي انعقد على هامش ملتقى الصحة العالمي بالرياض، مناقشة تعزيز جهود القضاء على شلل الأطفال في المناطق الأكثر تأثراً، إلى جانب أهمية تعاون الطرفين في جميع ما يعزز الصحة وتذليل الصعوبات التي تواجه حملة القضاء على شلل الأطفال، وذلك بحضور مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، ونائب رئيس التنمية الدولية في مؤسسة غيتس وميليندا الخيرية كريس إلياس.

من جانبهما، أعرب الوزيران الباكستاني والأفغاني عن شكرهما للمملكة على استضافة الاجتماع، وعلى دورها الريادي في دعم أجندة الصحة العالمية، مؤكدين التزام بلديهما بمواصلة الجهود المشتركة لاستئصال شلل الأطفال، وتعزيز التنسيق والمواءمة في حملات التطعيم المستقبلية، والحملات التوعوية لتعزيز الإقبال على التطعيم في المناطق عالية الخطورة وتوسيع دمج لقاحات شلل الأطفال ضمن برامج التحصين.

من ناحيته، أكد الوزير الجلاجل، أن المملكة مستمرة في دعم الجهود للقضاء على شلل الأطفال عالمياً.