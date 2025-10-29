استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، المواطن ريان بن علي قلعب، ابن القتيل علي بن عبدالله قلعب، عقب تنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة أمير جازان، بحضور وكيل إمارة المنطقة رئيس لجنة إصلاح ذات البين وليد بن سلطان الصنعاوي، وأعضاء اللجنة.

وأبلغ أمير جازان ورثة القتيل، شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، منوهاً بموقف ورثة القتيل وتنازلهم عن القصاص من الجاني لوجه الله تعالى.

وأكد أمير جازان في كلمة خلال اللقاء، الأثر المهم لمثل هذه المواقف في القضاء على نار الفتنة، ودفع المجتمع نحو الألفة والتسامح، والأجر الكبير من الله تعالى لمن أعتق نفساً لوجهه الكريم، مثنياً على جهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة.

وعبّر ابن القتيل من جانبه عن شكره وتقديره وأفراد أسرته كافة لأمير المنطقة لاستقبالهم، وللمساعي الطيبة التي يبذلها في سبيل إصلاح ذات البين، ودرء مخاطر الخلاف والشقاق بين أفراد المجتمع، والعمل على تحقيق الألفة بين الجميع.