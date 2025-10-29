السعودية ترحب بإعلان سورية اعترافها بجمهورية كوسوفا

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان حكومة الجمهورية العربية السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا، وذلك خلال اللقاء الثلاثي المنعقد بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ورئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا عثماني سادريو.

وقالت وزارة الخارجية: إن المملكة تتطلع لأن يسهم هذا الاعتراف في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يسهم في ازدهار البلدين وشعبيهما، مؤكدة حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الدولي بما يمكّن تعزيز السلام والازدهار لشعوب العالم أجمع.