في ليلة ثرية وبحضور إعلامي وجماهيري واسع وبتنظيم من هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة جازان طرح الإعلامي عبدالله الفيفي مدير مكتب الإخبارية بجازان وجماح دغريري مدير مركز الإنتاج التلفزيوني والإذاعي بجازان تجربتهما الإعلامية في ندوة تحت عنوان (حديث الإعلاميين) والتي قدمها المستشار الإعلامي ياسين القاسم مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان سابقاً، حيث استُهل الحديث بترحيب بالضيوف والتعريف بهم من مدير فرع هيئة الصحفيين بجازان الدكتور علي خواجي، ثم بدأ المحاور عبدالله الفيفي الذي تحدث عن تجربته من خلال الإخراج الاذاعي والعمل الصحفي بـ«عكاظ» وصولاً لقناة الإخبارية، موضحاً أن العمل الإعلامي يحتاج للعمل والجد والمثابرة وعدم البحث عن المال بداية حتى يصنع الصحفي اسمه، مبيناً أن بدايته الإعلامية كانت من خلال عمله بالوزارة بالرياض قبل أن ينتقل لجازان ويبدأ في تشكيل استديو إذاعي من إمكانات بسيطة حاز على المركز الأول في المملكة وتفوق على استديوهات أكثر وأكبر إمكانات، وتطرق الفيفي إلى ضرورة الحرص على انتقاء المادة الإعلامية للجمهور وتلخيصها في دقايق وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن السرعة واستخدام التقنيات الحديثة هي من أهم مقوّمات الإعلامي في العصر الحديث.

وتطرق جماح دغريري لأهمية العمل الإعلامي ومواكبته للأحداث المتسارعة، مبيناً أن الإذاعات السعودية لها جماهيريتها الواسعة ولن تختفي في ظل التقنية الحديثة، فالإذاعة ضرورية في المنزل والسيارة لكنها تحتاج لإذاعي متمكن يعبر بنبرة صوته ويوصل رسالته للمتلقي بإقناع وإتقان، وتطرق لأهمية الرسالة الإعلامية ونقل الصورة الجيدة عن الوطن (المملكة العربية السعودية) عند ظهور المذيع وإمساكه بالمكرفون على الهواء مباشرة، موضحاً أن استديوهات الإذاعة بجازان تسعى دوماً لبث البرامج الحية والتغطيات الموسعة لتوصل صوت المنطقة لكل أرجاء الوطن العربي سياحياً وتنموياً، وإظهار الإنسان والمكان كما يجب وهي ما تسعى إليه رؤية 2030، مبيناً أن سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه داعمان باستمرار للعمل الإعلامي المهني في إيصال الرسالة الصحيحة لكل المستمعين والمشاهدين.

وشهد اللقاء تفاعلاً وأسئلة من الحاضرين تمحورت حول تجربة الضيفين في المجال الإعلامي، وأدارها بتميز ياسين القاسم.