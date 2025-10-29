استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد معافا، يرافقه مدير عام فرع وزارة العدل عبدالكريم الصميلي، بحضور وكيل إمارة المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي.

وشاهد أمير جازان عرضا مرئيا حول سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية بالمنطقة، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وما تحقق من إنجازات تواكب مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة العدل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير منظومتها العدلية.

وأكد أمير المنطقة أهمية مواصلة العمل لرفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل، وتسهيل الإجراءات من خلال التحول الرقمي، مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة العدل بما يعزز جودة الخدمات العدلية في منطقة جازان.

من جانبه، أعرب الشيخ خالد معافا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على متابعتهما ودعمهما المتواصل، وما استمع إليه من توجيهات، سائلا الله تعالى العون والتوفيق للجميع.