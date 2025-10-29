«التأمينات الاجتماعية» تطلق خدمة الدفع التلقائي لأصحاب العمل

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الدفع التلقائي عبر موقع «GOSI»، وذلك لتحسين تجربة أصحاب العمل، وتعزيز الالتزام التأميني من خلال السداد التلقائي للالتزامات في المواعيد المحددة بشكل سلس ومنتظم، مما يساعد أصحاب العمل في المحافظة على استقرار أعمالهم واستدامتها.

تسهيل عمليات الدفع

وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات الدفع لأصحاب العمل من خلال تمكينهم من تفعيل خاصية السداد التلقائي للفواتير، وذلك عبر حفظ بيانات البطاقة الائتمانية المعتمدة في حساب المنشأة، ليتم خصم قيمة الفاتورة مباشرة عند إصدارها في بداية كل شهر، ويمكن تفعيل الخدمة من خلال حساب المنشأة في موقع «GOSI».

يذكر أن إطلاق خدمة الدفع التلقائي يجسد التزام التأمينات الاجتماعية بتسريع التحول الرقمي في خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية، وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات العملاء، وترسخ مكانتها بصفتها جهة رائدة في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم المشتركين وأصحاب العمل بكفاءة عالية، وترفع مستويات رضاهم عن الخدمات المقدمة.