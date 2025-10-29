جسّدت استضافة المملكة للنسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، دورها وثقلها الدولي في رسم خطوط الاستثمار وآلياته ومحفزاته على مستوى العالم، إذ يعد المؤتمر الكبير؛ الذي يشارك فيه قادة الدول ورؤساء الحكومات ونخبة خبراء المال والاقتصاد، سانحة كبيرة لتداول قضايا الاستثمار في كافة جوانبه، والتحديات التي تواجه هذا الحقل الحيوي المهم، ويمنح المؤتمر الذي يحمل شعار «مفتاح الازدهار» فرصة كبيرة للعالم على الوقوف عن قرب على ما أثمرت عنه الرؤية السعودية في وضع معيار عالمي غير مسبوق في التحول الاقتصادي ومنهجها الثابت في ازدهار الإنسان وضمان جودة حياته ورفاهيته، ومواكبتها للتحول الرقمي وحوسبة الكم، وتحقيق العوائد والاستثمار في القيادة للمستقبل.

إن استقطاب المؤتمر العالمي لأكثر من (8000) مشاركٍ و(650) متحدثاً بارزاً و(250) جلسة حوارية؛ يُعزّز مكانة العاصمة الرياض مركزاً عالمياً رائداً يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.

يتطلع العالم إلى المؤتمر باعتباره أكبر تجمع اقتصادي دولي في المنطقة يجمع نخبة من صُنّاع السياسات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين العالميين والمبتكرين ورواد الأعمال.. ينطلق المؤتمر من السعودية إلى كل العالم كخارطة طريق ومفتاح للازدهار والرفاه وبناء الإنسان في العالم أجمع.