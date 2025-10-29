أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، ثبات موقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني وسعيها إلى حلٍّ عادل ودائم لقضيته.

وأوضح الدكتور الواصل أهمية إعادة إعمار غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة، مشيداً باعتراف عددٍ من الدول بدولة فلسطين وما أسفرت عنه مداولات الجمعية العامة في نيويورك.

وثمّن جهود الوساطة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ودول قطر ومصر وتركيا، لبدء تنفيذ وقف الحرب على غزة، مؤكّداً دعم المملكة لكل مسعى يوقف نزيف الدم ويهيّئ لاستقرار مستدام.

وأدان مشروعات القوانين الإسرائيلية الرامية لفرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات غير الشرعية، داعياً مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته لوقف الاستيطان ورفع الحصار وحماية المقدسات، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الدولية.