مجلس النيابة العامة يعقد اجتماعه بعد صدور الأمر الملكي بتشكيله

استقبل النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، أعضاء المجلس بعد صدور الأمر الملكي بتشكيله لمدة أربع سنوات، ورحّب بهم وهنأهم بالثقة الملكية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهماتهم ومسؤولياتهم.

وعقد المجلس اجتماعه برئاسة النائب العام، واستهل الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه واسم أعضاء المجلس إلى خادم الحرمين وولي العهد على تشكيل المجلس وما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ كريم ورعاية دائمة تعزز استقلالها وتمكّنها من أداء مهماتها القضائية بكفاءة واقتدار.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المتصلة بتطوير الأداء المؤسسي للنيابة العامة، وتعزيز كفاءة إجراءاتها القضائية، والارتقاء بجودة أعمالها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن المجلس هو الجهة المختصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، ورسم سياساتها العامة، وإقرار لوائحها وتنظيماتها، بما يعزز استقلالها وكفاءة أدائها، ويُشكّل كل أربع سنوات بأمرٍ ملكيّ.