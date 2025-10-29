كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها لإحصاءات النشاط البدني لعام 2025، أن 59.1% من سكان المملكة (18 سنة فأكثر) يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا فأكثر

وأظهرت النتائج أن الذكور تفوقوا في نسبة الممارسة بنسبة 66.5% مقابل 43.1% لدى الإناث، فيما تصدرت الفئة العمرية (18 – 29 عامًا) المشهد بنسبة ممارسة بلغت 71.2%، ما يعكس الحيوية الشبابية وتنامي الاهتمام باللياقة والصحة. وفي المقابل، سجلت الفئة العمرية (80 عامًا فأكثر) أدنى نسبة ممارسة عند 3.5%.

وجاء نشاط التنقل مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الأكثر انتشارًا بنسبة 57.1%، يليه النشاط البدني المرتبط بالعمل بنسبة 43.9%، ثم النشاط غير المرتبط بالعمل بنسبة 37.8%، وهو ما يعكس إدماج الحركة في أنماط الحياة اليومية.

وعلى مستوى الأطفال والمراهقين (من عمر 5 إلى 17 عامًا)، بيّنت النشرة أن 19.0% منهم يمارسون النشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا، حيث بلغت النسبة 23.3% لدى الذكور مقابل 14.4% لدى الإناث. في حين أظهرت البيانات أن 34.6% من هذه الفئة يقضون ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا في أنشطة خمولية مثل مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الإلكترونية خارج إطار التعليم.

وأكدت الهيئة أن التقديرات تعتمد على بيانات الإبلاغ الذاتي وفقًا لنتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2025، مدعومة بالتقديرات السكانية الرسمية.