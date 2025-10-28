رابطة العالم الإسلامي تُدين الانتهاكات المروّعة بحق المدنيين في الفاشر

أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، الجرائمَ والانتهاكات المروّعة التي استهدفت المدنيين، خلال هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في جمهورية السودان.

وفي بيانٍ صادرٍ عن الأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، دعوةَ الرابطة الملحّة إلى الالتزام بمضامين «إعلان جدة» بشأن حماية المدنيين، وضرورة سلوك مسار الحوار الجاد والفاعل لوقف هذه الحرب المدمرة التي جرّت على الشعب السوداني الويلات والمآسي، ورفض كلّ ما يسهم في تأجيجها وإطالة أمدها وتداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني ووحدته ومقدراته.