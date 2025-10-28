دشّن مدير عام التعليم في منطقة عسير فهد عقالا، ومديرة الشراكات الإستراتيجية في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتورة سندس الوهيب، وممثلة الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم نجاح حبتر، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، «إبداع عسير 2026»، بحضور عدد من مديري وممثلي الإدارات الحكومية والخاصة، والمجتمع التعليمي، وأولياء الأمور.

125 مشروعاً علمياً مبتكراً

وضمّ المعرض 125 مشروعاً علمياً مبتكراً تغطي مجالات متنوعة مثل الطب الحيوي، والعلوم الصحية، وعلم النبات، وعلم المواد، والأنظمة المدمجة، وعلم الأحياء الخلوي، والهندسة الميكانيكية والبيئية، والطاقة الفيزيائية، والهندسة الطبية، والفيزياء والفلك، وعلم النبات، وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم الأرض والبيئة، والكيمياء الحيوية، وعلم الأرض والبيئة، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والعلوم الطبية الانتقالية، والروبوت والأجهزة الذكية.

تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار

يهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الطلاب والطالبات، وتشجيعهم على الانخراط في مجالات البحث العلمي والتقنية، فيما تضمن فعاليات مصاحبة، اشتملت على ورش عمل تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات البحث العلمي لدى الطلبة الموهوبين.