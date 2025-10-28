وزير الصحة يثمّن إشادة مجلس الوزراء بملتقى الصحة العالمي واستثماراته البالغة 124 مليار ريال

ثمّن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إشادة مجلس الوزراء بنجاح ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض، وما شهده من إعلان مبادرات واستثمارات بنحو (124) مليار ريال، سيسهم -بمشيئة الله- في تعزيز ريادة المملكة في المجالات الطبية والرعاية الصحية وتوطين التقنيات ودعم الابتكارات بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.

وأكد معاليه أن ما تحقق خلال الملتقى جاء نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة، موضحًا أن هذه الشراكات ستسهم في توطين التقنيات الطبية الحديثة، وتطوير حلول مبتكرة بتقنيات متقدمة، بما يعزز جاهزية القطاع الصحي وكفاءة خدماته المقدمة للمستفيدين، إلى جانب توسيع نطاق وصولها، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء «مجتمع حيوي»، و «اقتصاد مزهر» يرسّخ ريادة المملكة في الابتكار والاستثمار الصحي عالميًا.

واختتم تصريحه، بالتأكيد أن المنظومة الصحية ماضية في مسيرتها نحو تمكين الاستثمار الصحي وتوسيع الشراكات المحلية والعالمية، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية واستدامتها، ويرسخ مكانة المملكة في الرعاية الصحية عالميًّا.