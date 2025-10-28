استقبل النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعضاء المجلس، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيله لمدة أربع سنوات، إذ رحّب بهم وهنأهم بالثقة الملكية الكريمة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهماتهم ومسؤولياتهم.

وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعه برئاسة النائب العام، واستهل الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه واسم أعضاء المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تشكيل المجلس، وما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ كريم ورعاية دائمة تعزز استقلالها وتمكّنها من أداء مهماتها القضائية بكفاءة واقتدار.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المتصلة بتطوير الأداء المؤسسي للنيابة العامة، وتعزيز كفاءة إجراءاتها القضائية، والارتقاء بجودة أعمالها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن المجلس هو الجهة المختصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، ورسم سياساتها العامة، وإقرار لوائحها وتنظيماتها، بما يعزز استقلالها وكفاءة أدائها، ويُشكّل كل أربع سنوات بأمرٍ ملكيٍّ كريم.