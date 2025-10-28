نيابةً عن وزير التعليم، افتتح وكيل الوزارة لتنمية قدرات الطلاب الدكتور سعد الحربي، معرض منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2026»، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في مبنى المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة نخبة من الطلبة الموهوبين والمبدعين.

واستُهل حفل الافتتاح بعرض مرئي بعنوان «إبداع الرياض»، استعرض أبرز منجزات طلبة المنطقة في المجالات العلمية والبحثية، وما حققوه من مراكز متقدمة خلال الدورات السابقة محلياً ودولياً.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن المعرض يُعد محفلاً وطنياً رائداً، يجسّد الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ويعكس اهتمام القيادة بدعم الموهوبين وتنمية قدراتهم، وتعزيز حضور المملكة في ميادين الإبداع والابتكار.

وأوضح «الزارع» أن هذا الحدث العلمي يجسد مكتسبات رؤية المملكة 2030، ويترجم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل، مؤكداً أن نجاح تنظيمه ثمرة تعاون بين الطلبة ومعلميهم وأسرهم وشركاء التعليم في التنظيم والتحكيم والرعاية.

وفي ختام الحفل، قدّم مدير تعليم الرياض شكره وتقديره للقيادة على دعمها المستمر للتعليم والموهوبين، ولأمير منطقة الرياض ونائبه على دعمهما المتواصل للمبادرات التعليمية، مثمناً اهتمام وزير التعليم، بتعزيز ثقافة الموهبة والإبداع في الميدان، ورعاية وكالة الوزارة لتنمية قدرات الطلاب لهذا الحدث العلمي النوعي.