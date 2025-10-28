استقبل رئيس سورية أحمد الشرع، في مقر إقامته بالرياض، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وذلك على هامش زيارته للمملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025م.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة قنوات التعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتقنية وغيرها في ظل رغبة قيادتي البلدين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سورية، وتنمية العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.