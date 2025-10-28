مخالفي الأنشطة البحرية.
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة بيش بمنطقة جازان (4) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح بمنطقة محظورة، وبحوزتهم أسماك مصادة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

وزير العدل يوجّه بإطلاق الإصدار الثاني من منصة «تراضي»
رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية يبحثان الأوضاع في غزة والضفة الغربية
