وصل إلى الرياض اليوم (الثلاثاء)، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له، للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.