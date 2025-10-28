محادثات جمعت ولي عهد مملكة البحرين بالأمير تركي بن محمد بقصر القضيبية. (واس)
محادثات جمعت ولي عهد مملكة البحرين بالأمير تركي بن محمد بقصر القضيبية. (واس)
تابعوا عكاظ على
Google News Account

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر القضيبية، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

ونقل الأمير تركي بن محمد، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لولي عهد مملكة البحرين، فيما حمّل ولي عهد البحرين الأمير تركي بن محمد، تحياته وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميّزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء تكريماً للأمير تركي بن محمد والوفد المرافق له.

أخبار ذات صلة
 
«السعودي الألماني الصحية» تستعرض شراكاتها وإنجازاتها الريادية في «ملتقى الصحة العالمي 2025»
«السعودي الألماني الصحية» تستعرض شراكاتها وإنجازاتها الريادية في «ملتقى الصحة العالمي 2025»
وزير الصحة: انخفاض وفيات الأمراض المزمنة بنسبة 40 %
وزير الصحة: انخفاض وفيات الأمراض المزمنة بنسبة 40 %