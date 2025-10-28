استقبل رئيس الوزراء بجمهورية السودان البروفيسور كامل إدريس، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، الذي وصل إلى السودان في زيارة رسمية على رأس وفد من رابطة العالم الإسلامي.

وعقَد رئيس الوزراء والأمين العام للرابطة جلسة مباحثات رسمية، بحضور أعضاء مجلس الوزراء وكبار المستشارين برئاسة الحكومة.

‏وتطرّقت المباحثات إلى دور العلماء في بيان الحق الشرعي، إسهاماً منهم في تعزيز الوعي الديني، والأمن المجتمعي.

وأشاد رئيس الوزراء بجمهورية السودان، بالثقة الكبيرة والحضور المؤثر اللذين تحظى بهما الرابطة وهيئة علماء المسلمين في الداخل الإسلامي وخارجه.