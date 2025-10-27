رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع جازان 2026)، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

وتجوّل أمير جازان في أرجاء المعرض المصاحب، واستمع إلى شرح حول ابتكارات الطلاب والطالبات ومراحل تطويرها، التي بلغ عددها (55) مشروعاً تنوعت بين البحوث والابتكارات في مجالات البيئة المستدامة واقتصاديات الطاقة وصحة الإنسان.

وأشاد أمير المنطقة بما قدمه الموهوبون والموهوبات من مشاريع نوعية، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على تهيئة بيئة تنافسية تنمي روح الإبداع لدى الطلبة في المجالات العلمية والتقنية، بما يُسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم للمنافسة وتمثيل الوطن في المحافل الدولية، مثمناً جهود وزارة التعليم ومؤسسة «موهبة» في دعم ورعاية وتحفيز الطلبة الموهوبين والموهوبات.

وعدّت نائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتورة ميساء بنت محمد القرشي الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي أحد البرامج الوطنية الرائدة التي تجسّد الشراكة التكاملية بين وزارة التعليم و«موهبة»، ونموذجاً متميزاً لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجتمع التعليمي، مشيرة إلى أن البرنامج بلغ هذا العام دورته الـ16 بعد أن حقق نجاحات متواصلة أسهمت في بناء منظومة وطنية للموهبة والإبداع، وإحداث حراكٍ علميٍّ واسعٍ بين الطلبة في مختلف مناطق المملكة، تُوّج بحصول المملكة على مراكز عالمية متقدمة في المحافل الدولية.

بدوره، بين المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي أن المعرض شهد مشاركة (55) مشروعاً للبنين والبنات، إلى جانب 2180 مشروعاً تم رفعها إلكترونياً للمسابقة، من بين أكثر من 31 ألف طالبٍ وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سجّلوا في مسابقة «موهبة» للعام الحالي.

وتضمن الحفل مسيرة للطلبة المبدعين المشاركين في المعرض وتكريم شركاء النجاح.