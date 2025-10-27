القيادة تعزّي ملك تايلند في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة تايلند الملك ماها فاجيرالونجكورن، في وفاة والدته الملكة سيريكيت.

وقال الملك: «تلقينا نبأ وفاة والدتكم الملكة سيريكيت، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة تايلند الملك ماها فاجيرالونجكورن، في وفاة والدته الملكة سيريكيت.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة والدتكم الملكة سيريكيت، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».