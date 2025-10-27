فتحت خدمة جديدة أتاحتها منصة «أبشر» الشهيرة بإمكانية تغيير الاسم عبر ضغطة زر، الباب واسعا أمام كثير ممن فرضت عليهم «الظروف» وتقاليد الأسرة أسماء لم يكن لهم يد في اختيارها، إذ أضحى في مقدور هؤلاء فرصة ثانية و«نيولوك» في اختيار ما يروق لهم من أسماء تتواءم مع القرية والكونية. وكان للمواطن «مطحس» قصب السبق في الاستفادة من خدمة التغيير ليتحول اسمه في كافة أوراقه الرسمية إلى «نواف»، الاسم الذي تمناه، ويجد أن الاسم الذي اختارته له الأسرة بات جزءا من ذكريات الطفولة.



الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أتاحتها «أبشر» ومنحت «مطحس» الفرصة الذهبية ستحفز الكثيرين إلى خوض التجربة، خصوصا أن عملية التغيير لا تكلف المستخدم غير خطوات سهلة تعقبها رسالة نصية «تبشر» المستخدم بانتهاء المهمة بنجاح، على خلاف ما كان سائدا في فترة ما قبل النقلة الإلكترونية الكبرى، إذ كانت المهمة تستغرق موجة من الإجراءات والأوراق والمراجعات، ما أتاح للمواطن «مطحس» تحقيق حلمه الأكبر في أن يصبح «نواف»!