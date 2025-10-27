اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ملتقى الإرشاد والتميّز الزراعي الذي أُقيم في أبها، بحضور نائب المدير العام المهندس علي بن سيف القحطاني، وعدد من المختصين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي في المنطقة. وقد نُفذ الإرشاد الزراعي في بعض المحافظات والمراكز الإدارية فى المنطقه على مدى 5 أيام، وشمل 14 ورشة ودورة تدريبية، استفاد منها ما يقارب 605 مستفيدين من المزارعين والمهتمين.

وركزت الفعاليات على الممارسات الزراعية السليمة لمحصول البن، والممارسات الجيدة لمحصول التين، ومحصول الرمان ومحصول العنب والاستزراع السمكي، إضافة إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية فى عمليه التدوير كالأسمدة العضوية بما يعزز مفهوم الاستدامة الزراعية والاقتصاد الدائري.

وشهد الملتقى عرضاً لنتائج الورش والدروس المستفادة من الأسبوع الإرشادي، ومناقشة سبل تطوير برامج الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الأداء الميداني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الزراعي وتحسين جودة الإنتاج.