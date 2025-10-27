«الأمن البيئي» يضبط مواطناً مخالفاً لنظام البيئة بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى 3,000 ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
اختتام ملتقى الإرشاد والتميز الزراعي في عسير
اختتام ملتقى الإرشاد والتميز الزراعي في عسير
برعاية محافظ الطائف.. «إبداع 2026» يفتح آفاق الابتكار العلمي أمام الموهوبين
برعاية محافظ الطائف.. «إبداع 2026» يفتح آفاق الابتكار العلمي أمام الموهوبين