في إنجاز وطني يعكس نجاح برامج جودة الحياة، وارتفاع وعي المجتمع بأهمية الرياضة، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها لإحصاءات النشاط البدني لعام 2025 أن 59.1% من سكان المملكة (18 سنة فأكثر) يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.

تفوّق الذكور على الإناث

وأظهرت النتائج أن الذكور تفوقوا في نسبة الممارسة بنسبة 66.5% مقابل 43.1% لدى الإناث، فيما تصدرت الفئة العمرية (18 – 29 عامًا) المشهد بنسبة ممارسة بلغت 71.2%، ما يعكس الحيوية الشبابية وتنامي الاهتمام باللياقة والصحة. وفي المقابل، سجلت الفئة العمرية (80 عامًا فأكثر) أدنى نسبة ممارسة عند 3.5%.

وجاء نشاط التنقل مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الأكثر انتشارًا بنسبة 57.1%، يليه النشاط البدني المرتبط بالعمل بنسبة 43.9%، ثم النشاط غير المرتبط بالعمل بنسبة 37.8%، وهو ما يعكس إدماج الحركة في أنماط الحياة اليومية.

الأطفال والمراهقون

وعلى مستوى الأطفال والمراهقين (من عمر 5 إلى 17 عامًا)، بيّنت النشرة أن 19.0% منهم يمارسون النشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا، حيث بلغت النسبة 23.3% لدى الذكور مقابل 14.4% لدى الإناث. في حين بينت البيانات أن 34.6% من هذه الفئة يقضون ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا في أنشطة خمولية مثل مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الإلكترونية خارج إطار التعليم.

وأكدت الهيئة أن التقديرات تعتمد على بيانات الإبلاغ الذاتي وفقًا لنتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2025، مدعومة بالتقديرات السكانية الرسمية.

ويأتي هذا التقدم امتدادًا لأهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة، اللذين أسهما في تعزيز ممارسة الرياضة بوصفها أسلوب حياة، من خلال نشر المرافق الرياضية وتنظيم الفعاليات المجتمعية وتحفيز مختلف الفئات العمرية على الانخراط في النشاط البدني للحفاظ على صحة المجتمع ورفع متوسط العمر وجودة الحياة.