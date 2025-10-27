أغلقت إدارة مرور العاصمة المقدسة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة «الجمعة»، جسر الشرائع الشامل باتجاه الطريق المؤدي إلى محافظة الطائف - السيل، وتحويل الحركة المرورية يميناً على الطريق المحاذي للجسر وإغلاق التقاطع أسفل الجسر، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة والمعالجة. وأبدى عدد من أهالي وسكان الشرائع لـ«عكاظ»، مخاوفهم من تكرار سيناريو إغلاق جسر الجعرانة الذي أغلق قبل أكثر من عام بسبب أعمال الصيانة ولا يزال على وضعه دون وجود أية بوادر لبدء أعمال الصيانة.

وقال عبدالله المولد وحسن فلاتة وإبراهيم العلي: إن جسر الشامل يعد من المحاور الرئيسية في شرق مكة المكرمة، ويشهد كثافة مرورية كبيرة طوال ساعات الليل والنهار، مشيرين إلى أنه كان بالإمكان إغلاق مسارين للطريق وإبقاء مسارين لاستمرار الحركة المرورية وعمل الصيانة اللازمة على مراحل بالتناوب بين المسارات، لافتين إلى أن إغلاق التقاطعات أسفل الجسر يتسبب في حدوث اختناقات مرورية، خصوصاً في أوقات الدوام المدرسي والضغط على المحاور الأخرى.